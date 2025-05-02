Сьогодні відрив Windows 11 від Windows 10 скоротився до менше ніж 10 відсотків.

Через пару місяців закінчується термін "безкоштовної" підтримки Windows 10, і все більше користувачів переходять на нову систему від Microsoft. Аналітичний портал StatCounter опублікував щомісячні дані щодо поширеності різних версій "вінди".

У квітні частка комп'ютерів з Windows 11 зросла до 43,72%. Це рекордне значення з моменту релізу операційної системи восени 2021 року. Якщо брати до уваги дані за останній рік, частка Windows 11 зросла майже на 12%.

До Windows 10 уже не так далеко – її частка у квітні становила 52,94%. Причому в деяких країнах, зокрема США, Франції та Великобританії, Windows 11 вже стала популярнішою, ніж "десятка".

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Інші версії Windows ще не залишили ринок повністю, але вже близькі до цього: Windows 7 залишається третьою за популярністю Windows з часткою ринку 2,4%, легендарна Windows XP займає 0,38% ринку, тим часом Windows 8,1 встановлена на 0,28% всіх ПК.

Поширення Windows в Україні надає дещо інші цифри. Зокрема частка Windows 10 все ще становить значні 68.55%, а до Windows 11 оновилися лише 26,7% українців. При цьому частка "старенької" Windows 7 становить 3,65% порівняно зі "світовими" 2,4%.

Нагадаємо, безкоштовна підтримка Windows 10 закінчиться в жовтні 2025-го. У охочих залишитися на десятці буде можливість за 30 доларів продовжити отримання оновлень і патчів ще на один рік. Втім, купити таку підтримку можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження.

Раніше у Windows 11 знайшли корисну приховану функцію, яку варто спробувати. Ця фіча дасть змогу користувачам оперативніше закривати завислі завдання без "Диспетчера завдань".

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