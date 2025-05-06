Переносяться не тільки контакти і фотографії, а й історія викликів, голосові записи та багато іншого.

Apple оновила свій Android-додаток Move to iOS ("Перенесення на iOS"), що дозволяє легко перенести дані з Андроїда на Айфон, і додала туди декілька корисних нововведень. Про це пише TechRadar.

Ключовим поліпшенням у цьому оновленні стала більш висока швидкість передачі даних при використанні кабельного з'єднання між девайсами (USB-C чи USB-C на Lightning). Тож тепер "переїзд" буде максимально комфортним і швидким.

Move to iOS також тепер дає змогу під'єднувати пристрої Android і iPhone через Wi-Fi або особисту точку доступу. Поки дані передаються, на екрані з'являться поради щодо використання iOS.

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Останнє оновлення приносить два додаткові типи даних для міграції. Це історія викликів і мітки Dual SIM, а також диктофонні записи, які будуть перенесені в застосунок "Голосові нотатки" або "Файли" залежно від формату файлу.

Нагадаємо, у 2022 році Google презентувала свій додаток для перенесення даних з iOS-пристрою на Android-девайс. Переносяться не тільки контакти і фотографії, а й шпалери, музика, додатки та багато іншого.

Нові iPhone 17 представлять у вересні. Інсайдери стверджують, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Так, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, оновиться "фронталка", а "прошки" вперше за шість років здивують новим дизайном.

Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) – абсолютно нова модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus. Якщо вірити витокам, це буде найтонший смартфон в історії компанії з товщиною всього 5,5 мм.

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