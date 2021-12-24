"Операційка" буде випущена для широкої публіки на початку осені.

Ентузіасти порталу XDA-Developers отримав доступ до невипущеної версії Android 13 під кодовою назвою "Тірамісу". У ранній збірці виявилися як мінімум чотири цікавих нововведення в порівнянні з актуальною версією фірмової мобільної ОС.

Судячи з зображень, однією з фішок нової "операційки" стане можливість налаштування мови інтерфейсу кожної програми на рівні системи. Інакше кажучи, інтерфейс смартфона зможе працювати однією мовою, а вибрані застосунки – на тому, який вибере сам користувач.

З'явиться і функція "економії ресурсів". Зазначається, що Android буде привласнювати "кредити" застосункам в залежності від того, наскільки розряджена батарея. Застосунки зможуть використовувати "кредити" для "оплати" за можливість виконувати завдання.

Крім того, в Android перероблять систему "пушей". Тепер застосунки повинні будуть запросити у користувача дозвіл на відправку повідомлень, що, своєю чергою, позбавить користувачів від постійних нотифікацій.

Читайте такожSamsung відмовиться від Android у своїх смартфонах: коли це відбудетьсяТоркнуться зміни і кодек Bluetooth LE Audio, який здатний забезпечити поліпшену якість звуку в порівнянні зі стандартним Bluetooth – навіть при низькому заряді.

До речі, інтерфейс "тринадцятки" практично не відрізняється від Android 12. Втім, це не дивно, враховуючи що перед нами одна з перших збірок ОС. Ймовірно, на момент релізу Android 13 Тірамісу буде виглядати трохи інакше.

Якщо історія повториться, Android 13 буде офіційно представлена на початку наступного року, а навесні буде доступна бета-версія для тестерів і випущена для широкої публіки на початку осені.

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