Вірусний подкаст-генератор NotebookLM став доступний і на смартфонах.

Компанія Google оголосила про випуск застосунку NotebookLM для Android та iOS. Це інструмент для роботи з даними на базі мультимодальної моделі Gemini 2.0, який став вірусним минулого року.

Набір можливостей мобільного застосунку NotebookLM такий самий, як у веб-версії. Головна функція – можливість в один клік перетворювати документи, нотатки, конспекти і записи на аудіоподкасти, пише TechCrunch.

Такі подкасти можна слухати у фоновому режимі, працюючи зі смартфоном, або ж в автономному режимі. Крім цього, NotebookLM може робити витяги на основі файлів, відповідати на запитання щодо них, а також складати FAQ. Все це з можливістю подивитися джерела з ваших документів.

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NotebookLM і ШІ-подкасти підтримують більше сотню мов, включно з українською. Google попереджає користувачів, що NotebookLM "іноді може давати неточні відповіді" і рекомендує "перевіряти факти самостійно".

Застосунок доступний безкоштовно в App Store і Google Play. Спробувати нові можливості можна й на сайті NotebookLM.

Нагадаємо, раніше Google відкрила доступ усім охочим до тестування своєї найрозумнішої нейромережі. Це перша модель у новій серії ШІ, які "мислять" і здатні краще справлятися із завданнями, що вимагають логіки, аналізу та врахування контексту.

Тим часом у ChatGPT з'явився найпотужніший на сьогодні ШІ-асистент для програмування. Він генерує код, виправляє помилки і може виконувати кілька завдань одночасно.

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