Вірусний подкаст-генератор NotebookLM став доступний на Android та iOS / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Компанія Google оголосила про випуск застосунку NotebookLM для Android та iOS. Це інструмент для роботи з даними на базі мультимодальної моделі Gemini 2.0, який став вірусним минулого року.

Набір можливостей мобільного застосунку NotebookLM такий самий, як у веб-версії. Головна функція – можливість в один клік перетворювати документи, нотатки, конспекти і записи на аудіоподкасти, пише TechCrunch.

Такі подкасти можна слухати у фоновому режимі, працюючи зі смартфоном, або ж в автономному режимі. Крім цього, NotebookLM може робити витяги на основі файлів, відповідати на запитання щодо них, а також складати FAQ. Все це з можливістю подивитися джерела з ваших документів.

Відео дня

NotebookLM і ШІ-подкасти підтримують більше сотню мов, включно з українською. Google попереджає користувачів, що NotebookLM "іноді може давати неточні відповіді" і рекомендує "перевіряти факти самостійно".

Застосунок доступний безкоштовно в App Store і Google Play. Спробувати нові можливості можна й на сайті NotebookLM.

Фото NotebookLM 20 травня 2025
Фото NotebookLM 20 травня 2025
Фото NotebookLM 20 травня 2025
Фото NotebookLM 20 травня 2025
Фото NotebookLM 20 травня 2025
Фото NotebookLM 20 травня 2025
Фото NotebookLM 20 травня 2025
Фото NotebookLM 20 травня 2025

Нагадаємо, раніше Google відкрила доступ усім охочим до тестування своєї найрозумнішої нейромережі. Це перша модель у новій серії ШІ, які "мислять" і здатні краще справлятися із завданнями, що вимагають логіки, аналізу та врахування контексту.

Тим часом у ChatGPT з'явився найпотужніший на сьогодні ШІ-асистент для програмування. Він генерує код, виправляє помилки і може виконувати кілька завдань одночасно.

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