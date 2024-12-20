Експериментальна модель Gemini 2.0 Flash Thinking детально описує кроки, необхідні для пошуку відповідей.

Компанія Google випустила експериментальну версію нейромережі Gemini під назвою 2.0 Flash Thinking, що вміє "міркувати". Вона стане прямим аналогом GPT-o1 від OpenAI, представленої раніше цього року.

У процесі пошуку відповіді на запит користувача нова ШІ-модель Google докладно "озвучує" свої кроки, необхідні для пошуку відповідей, подібно до людини, яка мислить вголос. Такі дії дають змогу алгоритму розбивати складні завдання на більш дрібні, що призводить до більш точних і надійних результатів, розповіли в компанії.

Один із демонстраційних прикладів роботи Gemini 2.0 Flash Thinking містив розв'язання задачі з фізики – ШІ послідовно "обмірковував" низку кроків, перш ніж запропонувати рішення.

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Випробувати модель Gemini 2.0 Flash Thinking можна на платформі AI Studio. Насамперед нейромережа спрямована на роботу із завданнями з програмування, математики та фізики. У компанії зазначили, що це лише "перший крок у розвитку можливостей міркувань".

Останнім часом у сфері ШІ відбулося чимало важливих оновлень: на початку грудня Google випустила потужний ШІ Gemini 2.0 та інструмент для надскладних запитів. Тим часом OpenAI відкрила доступ до пошукових інструментів ChatGPT Search усім користувачам чат-бота.

Нещодавно в OpenAI також запустили нейромережу Sora, яка генерує реалістичні відео за текстовим описом. Інструмент доступний усім передплатникам ChatGPT Plus і ChatGPT Pro.

Нове дослідження показало, що чат-боти з ШІ дедалі більше нагадують людський мозок. Підтвердилася гіпотеза про те, що, розвиваючись, текстові нейромережі не лише працюють краще, а й набувають більше схожих рис із мозком.

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