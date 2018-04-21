Twitter заборонив рекламу антивіруса "Касперського"

Євген Касперський просить Twitter "детально обґрунтувати" рішення про відключення від рекламних можливостей.

Twitter заборонив акаунтам "Лабораторії Касперського" розміщувати рекламні пости, повідомив в п'ятницю, 20 квітня, її голова Євген Касперський.

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Як передає DW.com, Twitter повідомив про це компанії наприкінці січня 2018 року.

"Лабораторія Касперського", як вказує Twitter, "працює за бізнес-моделлю, яка не відповідає стандартам прийнятної реклами". Євген Касперський це заперечує: "Жодних писаних і неписаних правил ми не порушували, а бізнес-модель у нас звичайнісінька для IT-індустрії. Ми користувачам - захист, а вони нам за це - гроші".

Касперський просить Twitter "детально обґрунтувати рішення про відключення нас від рекламних можливостей і повідомити, що повинні робити інші компанії в сфері глобальної кібербезпеки, щоб уникнути подібної долі".

США підозрюють "Лабораторію Касперського" в тому, що вона може бути використана Кремлем як інструмент шпигунства. Держорганам США заборонено використовувати програмне забезпечення компанії. У "Лабораторії Касперського" неодноразово заперечували зв'язок з будь-якою владою і заявляли, що не стали б шпигувати на користь якої-небудь держави.