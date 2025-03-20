Так, наприклад, згідно з новими вимогами, сторонні смарт-годинники зможуть працювати з iPhone так само, як Apple Watch.

Європейська комісія продовжує змушувати Apple відкривати код iOS. Тепер чиновники вимагають, щоб компанія дала доступ стороннім розробникам до системи оповіщень, а також "впустила" в ОС альтернативи для AirDrop і AirPlay.

ЄС хоче, щоб носимі пристрої інших виробників могли так само отримувати оповіщення, як Apple Watch, і фоново працювати з iPhone. Також чиновники просять Apple, щоб усі сторонні навушники отримали такий самий доступ до системи, як AirPods.

У коментарі, який Apple дала 9to5Mac, представники компанії заявили, що сильно проти такого рішення, тому що це ризик для даних і безпеки користувачів. Однак компанія погодила графік впровадження змін.

Відео дня

"Сьогоднішні рішення огортають нас бюрократичною тяганиною, сповільнюючи здатність Apple впроваджувати інновації для європейських користувачів і змушуючи нас безплатно роздавати наші нові функції компаніям, яким не потрібно грати за тими ж правилами. Це погано для наших продуктів і для наших європейських користувачів", - коментар Apple.

Підтримка всіх змін з'явиться в бета-версії iOS 19 наприкінці 2025 року. Офіційний запуск відбудеться у 2026 році з виходом iOS 20. Функції для сторонніх AirDrop і AirPlay-альтернатив планується впровадити також до кінця наступного року.

Раніше стало відомо, що закони ЄСзавадили Apple випустити перший у світі смартфон без портів. Усе через закон про єдиний роз'єм USB-C для зарядки, через що Apple навіть була змушена завчасно зняти з продажу популярні моделі iPhone.

На початку 2025 року Apple представила вже чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсеті M4 і одразу парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів трапиться в червні або навіть раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: