Систему, яка налаштовувалась для обробки заявок контакт-центру "Дії", тепер переналаштовано на автодозвони в Росію.

Мінцифри України використовує штучний інтелект, який за допомогою фотографії шукає в соцмережах акаунти загиблих в Україні російських солдатів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким в Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще місяць тому нова система налаштовувалась для обробки заявок контакт-центру "Дії", а сьогодні її переналаштовано на автодозвони в Росію, "щоб розповідати правду про російських вбивць".

УНІАН писав про перехоплену розмову російського строковика з матір'ю, де йшлося про те, що за документами російські строковики перебувають на полігоні в РФ, але фактично бомблять український Харків, а в самій Росії вже шириться інформація, що строковики навмисно завдають собі поранень, щоб повернутися додому.

Раніше фахівці Апарату Ради національної безпеки та оборони України розробили сайт "Окупант", який надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ.

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