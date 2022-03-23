В Україні воюють строковики, але формально вони перебувають на території РФ.

Росія відправляє воювати проти України солдатів-строковиків, попри спростування Кремля. Це підтверджує перехоплена розмова строковика з матір'ю.

За документами, російські строковики перебувають на полігоні в РФ, але фактично бомблять український Харків. Звідти привозять загиблих. Матір розповіла сину, що в РФ вже шириться інформація про те, що строковики навмисно завдають собі поранень, щоб повернутися додому.

Матір: Один, бл*дь, собі в ногу вистрілив, інший вчора собі в руку вистрілив, щоб тільки поїхати, бл*дь, звідти. Ти уявляєш, що хлопчики почали робити?

Окупант: Я це знаю і так.

Матір розповіла сину-строковику, що телефонувала у всі можливі установи, щоб з'ясувати, де він перебуває. Її запевнили, що син-строковик на полігоні, однак насправді він під Харковом.

Матір: Сьогодні мені сказали, що у вас там полігон не північний, а який там ще є?

Окупант: А хрін його знає.

Матір: Бл*дь, на Г якось він. Ось, ти на ньому. Я сьогодні зателефонувала, ти на ньому. Перевірили. Я їм кажу: "Ви чого мені локшину на вуха вішаєте? Я з ним 4 дні тому розмовляла, він під Харковом".

Окупант: Я тобі кажу, у мене ж... Це вже фальшиве, я ж тут нібито взагалі інша людина.

Росіянка також розповіла, що її запевнили, що усіх строковиків перевели на контракт. Однак нещодавно привезли вбитого окупанта. Так ось, у документах зазначили, що він строковик, але загинув під Харковом.

Жінка зазначила, що іншим матерях окупанти розповідають, що провіанту немає. Натомість окупант каже, що можна пограбувати магазин та поїсти безкоштовно.

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