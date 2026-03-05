Microsoft передумала випускати Windows 12 у 2026 році: що буде замість неї

Корпорація зосереджена на вдосконаленні Windows 11 та усуненні поточних проблем.

Активно поширювані останнім часом чутки про вихід Windows 12 виявилися передчасними. Днями в PCWorld повідомили про можливий реліз нової ОС у 2026 році, але пізніше видання оновило статтю, заявивши, що публікація була неякісним перекладом матеріалу з німецького сайту і не пройшла редакційну перевірку.

Слідом за цим Windows Central з посиланням на джерела, знайомі з планами Microsoft, підтвердив, що планів щодо випуску нової операційної системи в цьому році немає. Натомість компанія зосередиться на доопрацюванні Windows 11 і розв'язані поточних проблем.

Історично Microsoft дотримувалася трирічного циклу випуску великих версій Windows, але після релізу Windows 10 в 2015 році стратегія змінилася в бік концепції "Windows як сервіс". Замість нових ОС компанія перейшла на регулярні оновлення функціоналу.

За попередніми даними, Windows 12 буде повністю побудована на модульній архітектурі CorePC: системні компоненти будуть ізольовані один від одного, оновлення будуть більш гранульовані і відрізнятися для різного роду пристроїв – від планшетів до потужних ПК. А ШІ Copilot стане ключовим елементом системи.

Наступним великим функціональним оновленням для користувачів Windows 11 стане версія 26H2, вихід якої запланований на другу половину 2026 року. Серед ключових нововведень згадується покращена підтримка ARM-чіпів (Snapdragon X2), глибока інтеграція Copilot в Провідник і AI-підтримка в іграх.

Нагадаємо, в лютому 2026 року частка Windows 11 зросла з 62% до 72%, встановивши новий рекорд популярності. Windows 10, офіційна підтримка якої завершилася в жовтні минулого року, користуються всього 26% користувачів.

Як УНІАН розповідав, одне з останніх оновлень Windows 11 виявилося справжньою катастрофою для користувачів, викликавши чорний екран, випадкові перезавантаження, неполадки в роботі "Провідника" і додатків.

