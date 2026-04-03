Користувачі повертаються з Windows 11 на Windows 10: у чому причина

У березні 2026 року Windows 11 втратила майже 5 % ринку, тоді як старіші операційні системи від Microsoft збільшили свої частки.

Незважаючи на припинення підтримки, Windows 10, як і раніше, залишається популярною серед значної аудиторії користувачів. На додаток, у березні ОС зуміла частково повернути втрачені позиції, відібравши частку у Windows 11, що випливає зі свіжого звіту Statcounter.

Згідно зі статистикою, у березні 2026 року частка Windows 10 збільшилася на 4,82%, досягнувши показника 31,27%. Водночас Windows 11 втратила 5,43%, знизившись до рівня 67,1%. Третє місце серед операційних систем Microsoft, як і раніше, посідає Windows 7 із показником 1,18%.

Windows 11 вийшла в жовтні 2021 року. Обігнати за популярністю Windows 10 їй вдалося лише до літа 2025 року, а в жовтні того ж року Microsoft офіційно припинила безкоштовну підтримку "десятки".

Поширення Windows в Україні надає дещо інші цифри. Незважаючи на закінчення підтримки, частка Windows 10 як і раніше становить значні 47,89%, а до Windows 11 оновилися менше ніж 50% українців. При цьому частка "старенької" Windows 7 становить 1,85%.

На думку аналітиків, Windows 11 швидко втрачає довіру користувачів. У першу чергу це пов'язано зі збільшенням кількості вбудованої реклами в системі. Крім того, невдоволення викликає й посилення інтеграції сервісів штучного інтелекту, яке припало до смаку далеко не всім.

Початок 2026 року для користувачів Windows 11 ознаменувався низкою проблем, пов'язаних з оновленнями безпеки та функціональності. Зокрема, січневі та наступні оновлення викликали чорні екрани, випадкові перезавантаження, неполадки в роботі "Провідника", хмарних служб і додатків.

Microsoft підтвердила, що поки не збирається випускати Windows 12. Восени 2025 року замість нової "Вінди" вийшло велике оновлення 25H2 для Windows 11, а навесні-влітку 2026-го очікується збірка 26H2.

