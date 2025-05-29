За бортом опинилися, зокрема POCO F4 GT і Mi 11i.

У мережі помітили, що Xiaomi вдруге за травень оновила список End of Support (ЕоS). До нього компанія вносить пристрої, які більше не отримуватимуть оновлення прошивки та безпеки.

Цього разу китайський бренд відключив від оновлень ще 12 смартфонів. Серед них є моделі Xiaomi, Redmi і POCO:

Xiaomi Civi 1S;

Mi 11X Pro;

Mi 11i і Mi 11 Ultra;

Redmi 10 2022;

Redmi K40 Pro і Pro+;

Redmi K50 і K50 Pro;

Redmi Note 11 Pro;

POCO M4 Pro 5G;

POCO F4 GT.

Найближчим часом ці моделі отримають фінальний апдейт безпеки, а в червні 2025 року вони повністю перестануть оновлюватися.

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Водночас смартфони продовжать вирішувати всі базові завдання, але нові функції та виправлення помилок для них більше не будуть доступні. Через припинення регулярного оновлення безпеки вони можуть стати більш уразливими до кіберзагроз, тому IT-експерти радять у таких випадках перейти на свіжіші моделі.

У середині травня Redmi Note 11T Pro+, Poco C40 та інші популярні моделі також досягли кінця свого життєвого циклу.

Якщо ваш смартфон залишився без підтримки, фахівці називали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. У список потрапили свіжі та не дуже моделі компанії, які рекомендуються до покупки навесні 2025 року.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон. Нова версія Redmi 14C без блоку живлення продається дешевше 60 доларів, причому за деякими параметрами бюджетник випереджає iPhone 16.

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