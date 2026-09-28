'Готуємось до найгіршого': Корецький анонсував нестандартні рішення для захисту інтернету

Україна має нестандартні рішення для захисту дата-центрів в Україні від ворожих атак.

Через цілеспрямовані роосійські удари по цифровій та комунікаційній інфраструктурі існує постійна загроза втрати інтернету. У зв'язку з цим уряд готується до найгіршого сценарію, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в ефірі телемарафону "ТСН Тиждень".

"Захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось - в "хмарі". Щось повинно бути за кордоном. Щось повинно бути міксом двох варіантів, а щось – всі три одночасно", - сказав глава уряду.

За його словами, під час будівництва систем захисту інтернет-інфраструктури потрібно виходити з найгіршого можливого сценарію. Прем’єр також підкреслив, що єдиного варіанту захисту інфраструктури немає.

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"Загроза є для всієї інфраструктури. Була, є і буде до завершення війни", - додав Корецький.

Російські атаки на дата-центри України - останні новини

23 вересня РФ атакувала та пошкодила дата-центри інтернет-провайдерів у столиці. У пресслужбі Мінцифри тоді повідомили, що в Києві та області через ворожу атаку були проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.

Представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков заявив, що росіяни з початку цього місяця системно атакують українські дата-центри та центри зв’язку. Через пошкодження інфраструктури та перерозподіл трафіку в Україні можуть виникати перебої зі зв’язком.

Консультант з цифрових технологій eQualitie, експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко розповідав, що вартість домашнього інтернету з 1 січня може зрости орієнтовно на 50-100 гривень. При цьому він відмітив, що подорожчання відбуватиметься поступово.

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