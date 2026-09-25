Флеш пояснив, чи залишаться українці без інтернету після російських атак

Можливі локальні перебої.

Росія атакує інформаційну мережеву інфраструктуру України, однак ці атаки не зможуть залишити українців повністю без інтернету. Про це сказав технологічний радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Не варто піддаватися інформаційним атакам ворога та панікувати. Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням Інтернету", - наголошує він.

Флеш пояснив, що Україна є країною з максимально розподіленими Інтернет-каналами, тому не буде такого, що вся країна залишиться без Інтернету.

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Можливі локальні перебої, однак Бескрестнов вважає, що провайдери їх зможуть швидко усунути.

Водночас вартість надання Інтернет послуг дійсно може зрости, щоб компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури, прогнозує він.

Росіяни хочуть залишити українців без інтернету

23 вересня РФ атакувала та пошкодила дата-центри столичних інтернет-провайдерів. Про атаки на свої сервіси тоді повідомляли інтернет оператор UTELS та мережа "Павутина". У пресслужбі Мінцифри тоді зазначали, що у Києві та області через російську атаку спостерігалися проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.

Також засновник MiroHost Олександр Ольшанський повідомив, що дата-центр, де локалізувались потужності MiroHost, знищено. При цьому строків відновлення наразі немає.

Представники інтернет-провайдерів заявляють, що в Україні можуть суттєво зрости тарифи на інтернет, оскільки провайдерам, які вкладаються в резервне живлення та дублювання каналів зв’язку, дедалі складніше утримувати тарифи.

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