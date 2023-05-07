Очікується, що смартфон дебютує на ринку пізніше цього літа, але точної дати поки немає.

Nothing Phone (1) дебютував на ринку минулого літа. Завдяки своєму незвичайному дизайну та доступній ціні апарат отримав статус "вбивці" Android-смартфонів", а журнал Time навіть назвав його "найінноваційнішим смартфоном" 2022-го. Сьогодні в інтернеті з'явилися деякі подробиці про його приймачі.

Як повідомляє портал GSMArena, девайс отримає процесор Snapdragon 8 + Gen 1, тобто користувачів чекає передфлагманский пристрій. Нагадаємо, перший Nothing Phone комплектується Snapdragon 778G+.

Новий смартфон також отримає як мінімум 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і 256 ГБ сховища типу UFS 3.1. Ще один помітний апгрейд щодо першого покоління – акумулятор місткістю 5000 мАг замість 4500 мАг. Екран – AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц.

Відео дня

Зовні смартфон виглядає футуристично, відмінністю від попередника є червоний елемент у верхній праву частину. У Nothing Phone (1) вже був миготливий світлодіод на задній панелі для індикації статусу роботи камер. Можливо, в Phone (2) реалізували таку ж функцію. Також світлодіод може служити індикатором повідомлень.

Очікується, що смартфон дебютує на ринку пізніше цього літа, але точної дати поки немає. Компанія-розробник Nothing до цього згадувала, що друге покоління буде більш "преміальним"

Детальніше про Nothing Phone (1)

Головною фішкою смартфона став прозорий корпус і біла LED-підсвітка з 900 світлодіодів при сповіщеннях, дзвінках і зарядці. Поведінка підсвічування регулюється через спеціальний додаток – світіння може бути різним, виходячи з ситуації. А ще у нього логотип у формі бомби.

Смартфон отримав 6.55-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 60-120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Дозвіл "фронталки" становить 16 Мп, а в складі основної два сенсори – основний на 50 Мп і ширококутний на 50 Мп. В Україні ціни на Nothing Phone (1) стартує від 17 000 грн.

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