Nothing Phone (1) дебютував на ринку минулого літа. Завдяки своєму незвичайному дизайну та доступній ціні апарат отримав статус "вбивці" Android-смартфонів", а журнал Time навіть назвав його "найінноваційнішим смартфоном" 2022-го. Сьогодні в інтернеті з'явилися деякі подробиці про його приймачі.
Як повідомляє портал GSMArena, девайс отримає процесор Snapdragon 8 + Gen 1, тобто користувачів чекає передфлагманский пристрій. Нагадаємо, перший Nothing Phone комплектується Snapdragon 778G+.
Новий смартфон також отримає як мінімум 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і 256 ГБ сховища типу UFS 3.1. Ще один помітний апгрейд щодо першого покоління – акумулятор місткістю 5000 мАг замість 4500 мАг. Екран – AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц.
Зовні смартфон виглядає футуристично, відмінністю від попередника є червоний елемент у верхній праву частину. У Nothing Phone (1) вже був миготливий світлодіод на задній панелі для індикації статусу роботи камер. Можливо, в Phone (2) реалізували таку ж функцію. Також світлодіод може служити індикатором повідомлень.
Очікується, що смартфон дебютує на ринку пізніше цього літа, але точної дати поки немає. Компанія-розробник Nothing до цього згадувала, що друге покоління буде більш "преміальним"
Детальніше про Nothing Phone (1)
Головною фішкою смартфона став прозорий корпус і біла LED-підсвітка з 900 світлодіодів при сповіщеннях, дзвінках і зарядці. Поведінка підсвічування регулюється через спеціальний додаток – світіння може бути різним, виходячи з ситуації. А ще у нього логотип у формі бомби.
Смартфон отримав 6.55-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 60-120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Дозвіл "фронталки" становить 16 Мп, а в складі основної два сенсори – основний на 50 Мп і ширококутний на 50 Мп. В Україні ціни на Nothing Phone (1) стартує від 17 000 грн.