На поточний момент найдорожчим юзернеймом є @auto – його купили за $1.3 млн.

Починаючи з учорашнього дня всі користувачі месенджера Telegram отримали можливість продавати свої юзернейми (вони ж імена користувачів, ніки або нікнейми) на аукціоні Fragment.

Платформа з продажу нікнеймів працює як аукціон на смарт-контрактах блокчейна TON, а розрахунки здійснюються криптовалютою Toncoin, говориться у повідомленні команди месенджера.

Найдорожчий з нині проданих імен – @auto – купили за $1.3 млн. Серед найдорожчих також @bank ($1.2 млн), @avia ($1.1 млн.) і @chat ($1 млн.).

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Як продати свій нікнейм Telegram

Для покупки або продажу юзернейму потрібно перейти на офіційний сайт Fragment і авторизуватися там через обліковий запис Telegram по кнопці "Connect Telegram". Далі слід:

встановити на смартфон додаток Tonkeeper і створити гаманець для зберігання криптовалюта Toncoin,

перейти на Fragment в правому верхньому куті сайту до свого облікового запису і натиснути на кнопку"My usernames";

там ви знайдете всі свої нікнейми, які можна виставити на продаж.

Щоб юзернейм з'явився на аукціоні, користувач повинен зробити першу ставку в розмірі 10 TON ($15). Якщо хтось зробить ставку вище вашої, вам повернеться ваша ставка і 95% від максимальної ставки іншого користувача.

Telegram отримав велике оновлення на смартфонах і ПК

Раніше цього місяця вийшла нова версія Telegram, в якій, окрім іншого, була додана розшифровка відеоповідомлень в текст для власників платної підписки.

Також в месенджері з'явилися "теми" – окремі чати всередині основної групи з тематичними обговореннями. Крім того, додали нові набори емодзі й реакції та поліпшили темну тему на iOS.

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