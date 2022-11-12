Починаючи з учорашнього дня всі користувачі месенджера Telegram отримали можливість продавати свої юзернейми (вони ж імена користувачів, ніки або нікнейми) на аукціоні Fragment.
Платформа з продажу нікнеймів працює як аукціон на смарт-контрактах блокчейна TON, а розрахунки здійснюються криптовалютою Toncoin, говориться у повідомленні команди месенджера.
Найдорожчий з нині проданих імен – @auto – купили за $1.3 млн. Серед найдорожчих також @bank ($1.2 млн), @avia ($1.1 млн.) і @chat ($1 млн.).
Як продати свій нікнейм Telegram
Для покупки або продажу юзернейму потрібно перейти на офіційний сайт Fragment і авторизуватися там через обліковий запис Telegram по кнопці "Connect Telegram". Далі слід:
- встановити на смартфон додаток Tonkeeper і створити гаманець для зберігання криптовалюта Toncoin,
- перейти на Fragment в правому верхньому куті сайту до свого облікового запису і натиснути на кнопку"My usernames";
- там ви знайдете всі свої нікнейми, які можна виставити на продаж.
Щоб юзернейм з'явився на аукціоні, користувач повинен зробити першу ставку в розмірі 10 TON ($15). Якщо хтось зробить ставку вище вашої, вам повернеться ваша ставка і 95% від максимальної ставки іншого користувача.
Telegram отримав велике оновлення на смартфонах і ПК
Раніше цього місяця вийшла нова версія Telegram, в якій, окрім іншого, була додана розшифровка відеоповідомлень в текст для власників платної підписки.
Також в месенджері з'явилися "теми" – окремі чати всередині основної групи з тематичними обговореннями. Крім того, додали нові набори емодзі й реакції та поліпшили темну тему на iOS.