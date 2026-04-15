Дуров оголосив війну спам-ботам у Telegram

У месенджері з'явиться можливість блокувати користувачів безпосередньо у списку реакцій.

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував зміни в месенджері Telegram, спрямовані на боротьбу зі спамом у чатах і каналах. Йдеться про проблему, яка тривалий час залишалася без повноцінного вирішення – активність спам-ботів через реакції на повідомлення. Про це пише канал TG Info.

Згідно з інформацією, зараз адміністратори можуть видаляти повідомлення таких ботів і блокувати їх участь в обговореннях, у тому числі за допомогою автоматичних інструментів. Однак реакції залишаються вразливим елементом: навіть після блокування бот може продовжувати залишати емодзі під постами та коментарями, привертаючи увагу користувачів і фактично продовжуючи просування сумнівного контенту.

Дуров визнав існування цієї проблеми та повідомив, що команда вже працює над її усуненням.

"Проблема зі спам-ботами в реакціях зрозуміла. Ми почали працювати над її вирішенням. Скоро можна буде банити користувача зі списку реакцій і видаляти всі його вже поставлені реакції в групі. Те саме стане доступним для автоматизованих ботів-модераторів через Bot API", – зазначив Дуров.

Це дозволить швидше реагувати на активність спамерів і значно знизити їхній вплив у групах та каналах. Очікується, що оновлення закриє один з останніх інструментів, за допомогою яких боти продовжують обходити обмеження і залишатися помітними навіть після блокування, зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні школярам заборонять користуватися деякими соцмережами та месенджерами. Під заборону потрапить і Telegram, що вже зроблено в багатьох країнах. Це пов'язано із необхідністю захистити українських дітей у цифровому середовищі.

Раніше заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що повної заборони Telegram в Україні не планується, але існує нагальна необхідність деанонімізувати деякі канали, оскільки вони можуть використовуватися Росією з метою поширення дезінформації.

