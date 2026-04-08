Дітям в Україні можуть заборонити користуватися соцмережами, - депутатка

В Україні кожен четвертий підліток проводить онлайн 7 та більше годин на день.

Безліч країн вже впровадили обмеження користування дітьми соціальними мережами, настав час і українському парламенту зайнятися захистом українських дітей в цифровому середовищі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання парламенту сказала Юлія Гришина, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Вона підкреслила, що потрібно опрацювати питання безпеки дітей у цифровому середовищі. Гришина наголосила, що безліч країн, зокрема, Австрія, Іспанія, Франція, Малайзія та Бразилія або вже впровадили обмеження користування дітьми соціальними мережами або ж перебувають в цьому процесі.

Парламентарка навела дані, підготовані Дослідницькою службою ВР, згідно з якими в Україні кожен четвертий підліток проводить онлайн 7 та більше годин на день. 4 з 5 дітей мають акаунти в Telegram та TikTok.

"Кожна третя українська дитина стикається з небезпечними ситуаціями. І найтривожніше в цьому, що 60% з цих дітей нікому про це не розповідають", - сказала Гришина.

Крім того, вона підкреслила, що за три роки кількість злочинів проти національної безпеки за участі неповнолітніх зросла у 43 рази. "22% завербованих Росією - це наші з вами діти", - наголосила представниця Комітету.

Депутат зауважила, що станом на сьогодні в українському законодавстві немає обмежень, зокрема, вікових - щодо реєстрації, не встановлені правила для цифрових платформ.

"Тому, колеги, я думаю, настав час і українському парламенту зайнятися цим питанням і зробити все для того, щоб наші діти в цифровому середовищі були захищеними", - сказала Гришина.

Вона закликала напрацювати дієві законодавчі рішення, внаслідок яких "наші діти, які сьогодні постійно живуть в цифровому середовищі, будуть захищені".

Питання Telegram в Україні

Як повідомлялося, раніше заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук зауважила, що повної заборони Telegram в Україні не буде, але анонімні канали необхідно деанонімізувати.

Так, йдеться про обмеження використання анонімних каналів, які Росія може використовувати для вербування українців та поширення дезінформації.

