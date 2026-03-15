Блокування Telegram в Україні не буде, але канали необхідно деанонімізувати, - Верещук

Верещук наголосила, що про повну заборону Telegram в Україні ніколи не йшлося.

Повної заборони Telegram в Україні не буде, але анонімні канали необхідно деанонімізувати. Про це заявила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук у коментарі для "Новини.Live".

"Ніколи про повну заборону Telegram не йшлося. По суті, неможливо повністю заборонити. Це те, що підтверджують представники наших правоохоронних органів", - сказала вона.

За словами Верещук, йдеться про обмеження використання анонімних каналів, які Росія може використовувати для вербування українців і поширення дезінформації.

"Не може на п'ятому році повномасштабного вторгнення країна-агресор використовувати Telegram-канали для вербування українських громадян різних вікових категорій так безкарно... Ми повинні зробити все, щоб деанонімізувати ці канали", - підкреслила вона.

Верещук зазначила, що питання врегулювання роботи Telegram-каналів слід розглядати насамперед з точки зору безпеки під час війни, а не як обмеження свободи слова.

Чи змусять Telegram-канали розкривати імена власників

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв'ю УНІАН розповів, що в Раді зараз немає законопроекту про деанонімізацію Telegram-каналів. Він зазначив, що в Раді є законопроект про вдосконалення системи взаємодії з різними реальними платформами.

Юрчишин поділився, що на даний момент є проект, який вимагає, щоб Telegram показав бенефіціарних власників цих каналів і реагував на звернення української сторони у разі виявлення інформації, яка сприяє вчиненню кримінальних злочинів, включаючи вербування, розповсюдження наркотиків тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: