Матеріали з цих каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює РФ.

Служба безпеки України (СБУ) нагадала, які телеграм-канали російські окупанти використовують для пропаганди та координуються спецслужбами РФ.

Про це йдеться в телеграм-каналі СБУ.

"Російська пропаганда попри розв'язану війну в Україні досі намагається пояснити світу, що "не все так однозначно". Ці проросійські наративи в нашому інформпросторі щедро продукує ціла низка телеграм-каналів. А окрім того – фейки, відверті провокації та відео з місць обстрілів наших міст російськими ракетами", – пояснюють в СБУ.

Зокрема, це телеграм-канали:

Легитимный

Резидент

Картель

Сплетница

Чорний квартал

Политический расклад

Нетипичное Запорожье

Тремпель Харьков

Одесский фраер

Днепр live

Николаев live

Херсон live

В СБУ нагалошують, що їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює РФ.

"Тож вкотре закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їхні публікації та не сприяти ворогу", – додають в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, російські пропагандисти діють не лише на українську аудиторію, але й на закордонну. Зокрема, днями поліція німецького Бонна попередила населення про поширення в інтернеті фейкового відео, в якому йдеться про нібито смертельне побиття натовпом українців 16-річного юнака в Ойскірхені у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.