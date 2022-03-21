Фейкове відео було опубліковано в Telegram-каналі, що поширює російську пропаганду про війну Росії проти України.

Поліція німецького Бонна попередила населення про поширення в інтернеті фейкового відео, в якому йдеться про нібито смертельне побиття натовпом українців 16-річного юнака в Ойскірхені у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"В Інтернеті поширюється відео, в якому повідомляється про напад на 16-річного підлітка в районі Ойскірхена. Стверджується, що його побила до смерті група українців. Мова відео - російська", - йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Відео було опубліковано в Telegram-каналі, що поширює російську пропаганду про війну Росії проти України. У фейковому повідомленні говорилося, що 16-річного волонтера "Даніеля" побили тільки за те, що він говорив російською.

"Боннська поліція, яка розслідує злочини в районі Ойскірхен, не має інформації про такий жорстокий напад, особливо з фатальним результатом", - додали в поліції.

Також там зазначили, що розпочали перевірку даної інформації. Поліція просить людей не поширювати це відео і дуже уважно перевіряти всю інформацію, особливо з соціальних мереж.

Водночас експерти припускають, що це умисне "фейкове відео", покликане розпалити ненависть.

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