Тепер прямо з комп'ютера можна здійснювати та приймати дзвінки, відправляти й отримувати повідомлення iMessage та переглядати сповіщення.

Компанія Microsoft додала в Windows 11 можливість синхронізації з Айфонами – тепер додаток Phone Link ("Зв'язок з телефоном") вміє працювати не тільки з Android, але і з пристроями під управлінням iOS.

Сервіс дозволяє прямо з комп'ютера здійснювати й приймати дзвінки, відправляти та отримувати повідомлення iMessage, а також переглядати сповіщення й список контактів.

На поточний момент для власників iPhone є обмеження, яких немає на Android – зокрема, не можна відправляти зображення і відео з комп'ютера, також не підтримуються групові чати. Чи додадуть таку можливість в майбутньому, поки невідомо.

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Для синхронізації між "яблучними" пристроями і комп'ютером потрібно встановити з App Store додаток "Зв'язок з Windows". Він підтримується на iOS 14 й пізніших версіях. Поки синхронізація доступна не всім – апдейт буде поширюватися поступово до середини травня.

Нещодавно Google також розширила простий обмін файлами в Android на ПК. Для Windows 10 і Windows 11 вийшов додаток "Обмін з оточенням "для швидкої передачі файлів з комп'ютера на Android-смартфон і назад по "повітрю".

Раніше УНІАН розповідав про спосіб встановити Windows 11 на старий пристрій, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Йдеться про полегшену версію ОС під назвою Tiny11, яка майже не витрачає оперативну пам'ять і займає вдвічі менше місця на диску, ніж зазвичай.

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