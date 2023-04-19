TikTok почне видаляти відео, які заперечують існування зміни клімату.

Популярний додаток для коротких відео TikTok заявив, що оновлює свою політику щодо дезінформації, щоб націлити будь-який контент, який "підриває усталений науковий консенсус" про глобальне потепління.

Будь-які ролики, що містять дезінформацію про кліматичну кризу, будуть видалені, пише Sky News.

Компанія також вводить нові функції пошуку, щоб направляти будь-кого, хто шукає інформацію про клімат, до "достовірної інформації", отриманої в партнерстві з ООН.

Відео дня

Це схоже на підхід, який використовується на YouTube, який просуває посилання на веб-сторінки ООН щодо зміни клімату, коли люди шукають відповідні відео.

TikTok заявив, що зміни допоможуть "розширити можливості точних дискусій про клімат" і "зменшити шкідливу дезінформацію".

Зміни будуть внесені в суботу напередодні Дня Землі, щорічного глобального заходу, покликаного відзначити важливість виділення часу, ресурсів та енергії для вирішення кліматичної кризи.

Під тиском урядів через проблеми з конфіденційністю та безпекою через те, що він належить китайцям, TikTok за останній рік посилив свою позицію щодо шкідливого контенту.

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