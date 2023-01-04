Кліматологи попереджають, що через глобальне потепління до кінця століття гірськолижний відпочинок в Європі в звичному розумінні припинить існування.

Не по сезону теплі погодні умови і нечасті снігопади змусили в останні дні закритися деякі низькорівневі гірськолижні курорти, оскільки Європа почала новий рік з рекордно високими температурами.

Як пише Sky News, серед інших під удар потрапили такі популярні гірськолижні країни, як Німеччина, Франція, Швейцарія, Польща і Чехія. Для цілої низки міст в цих країнах зимовий туризм є основним джерелом доходу.

Зокрема, 1 січня у Варшаві було зафіксовано +18,9°C, що побило попередній рекорд більш ніж на 5°C, в Ольсбаху на південному заході Німеччини було +19,4°C, а в Більбао на півночі Іспанії було зафіксовано +25,1°C. У Празі також була найтепліша новорічна ніч за 247 років спостережень, коли температура досягла +17,7°C.

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Тим часом, за даними Meteo France, температура у Франції наприкінці року була найвищою за 25 років. Схожа картина була і в Швейцарії, де метеостанція в горах Юра зафіксувала рекордну середню денну температуру +18,1 градуса за Цельсієм 31 грудня.

Як зазначає видання, особливо через відсутність снігу, проливні дощі і високі температури страждають Північні Альпи і Французькі Піренеї, де деякі курорти, що ледь відкрилися протягом місяця, були змушені закритися, поки ситуація не покращиться.

Інші курорти змушені працювати в урізаному форматі, маючи можливість відкрити тільки частину гірськолижних трас.

Водночас, в швейцарському Адельбодені, який в найближчу суботу прийме етап Кубка світу з лижних гонок, в цьому році доведеться проводити змагання на 100% штучному снігу.

Разом з тим на даний момент гірськолижні курорти Південних Альп і на схилах понад 2200 метрів все ще мають необхідну кількість снігу для зимових видів спорту. А ось багато міст, розташованих на більш низьких висотах, сильно ризикують і тому все частіше приділяють увагу цілорічним заняттям, таким як піші прогулянки.

При цьому професор кліматології Брюссельського університету Вім Тьєрі дав невтішний прогноз з приводу майбутнього гірськолижного відпочинку в Європі: "До кінця століття (це) просто закінчиться... катання на лижах в Альпах, як ми його знаємо. У майбутньому ці проблеми посиляться, тому що сніг буде продовжувати танути, поки клімат теплішає".

Аномальне потепління в Європі та Україні

Замість зазвичай дуже холодних грудня і січня, в цьому році на більшій частині європейського континенту були побиті тисячі температурних рекордів. Тільки 1 січня як мінімум в семи країнах спостерігалася найтепліша погода для цього місяця за всю історію спостережень.

В Україні також з початку року зарестрували аномально високі температури, більшість станцій побили свої рекорди. Так, 2 січня у Львові було +14,9, у Рівному та Києві повітря прогрілося до +13,2, у Вінниці +13,1, у Конотопі було +8,6, а у Чернігові потепліло до +10,3.

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