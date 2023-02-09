Акаунти, що входять в мережу, маскувалися під європейських користувачів і поширювали контент німецькою, італійською та англійською мовами.

TikTok розкрив і заблокував мережу російських ботів з 1700 акаунтів, поширювали дезінформацію про війну в Україні серед європейських користувачів.

За даними TikTok, мережа працювала з Росії і орієнтувалася в першу чергу на жителів Німеччини, Італії та Великобританії, пише Bloomberg.

Акаунти, що входять в мережу, маскувалися під європейських користувачів і поширювали контент німецькою, італійською та англійською мовами. Найчастіше для цих цілей використовувалися програми синтезу мови, наголошується в звіті. Всього заблоковано близько 1700 акаунтів, у яких налічувалося 133 тис. підписників.

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Крім цього, TikTok відзвітував про закриття базувалася в Грузії мережі, яка поширювала російську пропаганду на російськомовних користувачів.

Боротьба з російською дезінформацією: подробиці

Європейський союз запустить нову платформу для протидії дезінформаційним кампаніям Росії і Китаю на тлі зростаючих побоювань. Так званий центр обміну та аналізу інформації в рамках зовнішньополітичних служб ЄС-Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) - буде прагнути відстежувати маніпулювання інформацією з боку іноземних суб'єктів і координувати свої дії з 27 країнами ЄС і більш широким співтовариством НУО.

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