В турецькому уряді заявили, що провели переговори з представниками соцмережі.

Туреччина відновила доступ до американської соціальної мережі Instagram у суботу, 10 серпня, після більш ніж тижневого блокування по всій країні, пише Business Standard.

Зазначається, що Управління з питань інформаційно-комунікаційних технологій країни заборонило доступ до Instagram 2 серпня без зазначення конкретної причини. Пізніше урядовці заявили, що заборона була накладена через те, що соціальна мережа не дотримується турецьких законів.

"У переговорах з представниками Instagram нас запевнили, що наші запити будуть задоволені, особливо ті, що стосуються злочинної діяльності, і пообіцяли, що ми будемо працювати разом над засобами цензури користувачів", – заявив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу.

Відео дня

Він пояснив, що мета платформи – забезпечити дотримання турецького законодавства, а у випадках його порушення – швидке та ефективне втручання. Чиновник додав, що всі акаунти, які належать терористичним організаціям, будуть заборонені, а весь контент, що пропагує такі організації, буде видалений.

За даними новинної компанії з цифрового маркетингу We Are Social Media, Instagram має понад 57 мільйонів користувачів у Туреччині, країні з 85-мільйонним населенням. За оцінками Асоціації операторів електронної комерції, Instagram та інші соціальні медіа-платформи щодня генерують близько 930 мільйонів турецьких лір (27 мільйонів доларів) електронної комерції.

Блокування соцмереж у світі

Туреччина на початку серпня раптово заблокувала доступ до соціальної медіа-платформи Instagram. Як припускали ЗМІ, заборона може бути пов'язана зі смертю ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії, убитого в Тегерані 31 липня. Раніше представник адміністрації турецького президента Ердогана Фахреттін Алтун пригрозив, що проти Instagram можуть вжити заходів за "активне перешкоджання" постам зі співчуттями у зв'язку із загибеллю Ханії.

Раніше УНІАН писав, що російські користувачі YouTube почали скаржитися на повну зупинку роботи популярного відеохостингу. Раніше повідомлялось, що влада РФ планує остаточно заблокувати відеосервіс уже в вересні.

Вас також можуть зацікавити новини: