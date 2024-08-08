Раніше повідомлялось, що влада РФ планує остаточно заблокувати відеосервіс уже в вересні.

Російські користувачі YouTube почали скаржитися на повну зупинку роботи популярного відеохостингу. Про це повідомляє The Moscow Times с посиланням на сервіси downdetector.su, "Детектор сбоев"‎ та "‎Сбой.рф"‎.

Проблема присутня як у роботі сайту, так і у роботі мобільного додатка. Скарги надходять від мешканців таких великих міст як Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Єкатеринбург, Уфа, Саратов, Самара та Краснодар. Окрім того, з труднощами стикнулись мешканці окупованого Криму.

"Ненавиджу уряд Росії. Зіпсували все, що могли. Дійшли до YouTube", "Як же вчитися? Поверніть Youtube, гади!", – пишуть в коментарях звичайні користувачі.

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Як Росія "бореться" з Youtube

Раніше стало відомо, що влада РФ попередила головних операторів зв'язку про намір уповільнити швидкість роботи YouTube, через що стане можливим лише слухати аудіо або дивитися відео з роздільною здатністю не вище 240p. За деякими даними, влада робить ставку на те, що через такі незручності росіяни самі перестануть користуватись платформою. Також повідомлялось про плани остаточно заблокувати популярний відеосервіс уже в вересні 2024-го.

Окрім того, російська влада готується до блокування Google, а також інших популярних систем. За словами депутата Держдуми Олексія Діденко, представникам бізнесу і вченим рекомендується перейти на інші платформи.

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