ЗМІ припускають, що заборона може бути пов'язана зі смертю ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Туреччина раптово заблокувала доступ до соціальної медіа-платформи Instagram, з ранку 2 серпня користувачі можуть отримати доступ до неї лише через сервіси VPN. Про це повідомляє Reuters із посиланням на регулятора інфотехнологій країни.

Причину і термін заборони не вказано, мобільний додаток платформи також недоступний.

Як припускають ЗМІ, заборона може бути пов'язана зі смертю ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії, убитого в Тегерані 31 липня.

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Раніше представник адміністрації турецького президента Ердогана Фахреттін Алтун пригрозив, що проти Instagram можуть вжити заходів за "активне перешкоджання" постам зі співчуттями у зв'язку із загибеллю Ханії.

2 серпня в Туреччині оголошено днем жалоби за Ісмаїлом Ханією. Влада країни підтримувала близькі стосунки з радикальним палестинським угрупованням ХАМАС, визнаним терористичним у ЄС, США, Ізраїлі та низці інших країн. У квітні президент Туреччини Ердоган зустрічався з Ісмаїлом Ханією і назвав терористів "групою опору".

Убивство Ісмаїла Ханії - що відомо

Лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію було вбито у своїй резиденції в Тегерані 31 липня. Як пише саудівське видання Al Hadath, приватну резиденцію Ханії вразили керованою ракетою. Практично відразу після цього з'явилися повідомлення, що за атакою стоїть Ізраїль.

Пізніше видання CNN із посиланням на свої джерела написало, що Ханія загинув від бомби, яку було закладено в гостьовому будинку, де він зупинився.

Смерть політичного лідера ХАМАС викликала в експертів побоювання щодо початку ірано-ізраїльської війни. Син Ісмаїла Ханії Абдул Салам заявив, що палестинці "боротимуться, поки не досягнуть свободи".

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