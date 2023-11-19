Однак інвестори OpenAI вже тиснуть на раду директорів у спробі повернути Альтмана назад.

Вчора компанія OpenAI, яка розробила ChatGPT, несподівано оголосила про звільнення свого керівника Сема Альтмана. В якості причини була названа "нещирість".

Новина багатьох шокувала, але тепер ситуація стає ще дивнішою, оскільки ресурс The Verge з посиланням на джерела говорить, що OpenAI хоче повернути Альтмана назад, якого вони звільнили менше ніж добу тому.

Джерело повідомляє, що інвестори OpenAI тиснуть на раду директорів у спробі повернути головного розробника ChatGPT на пост гендиректора. Правління вже розпочало переговори з Альтманом з цього приводу. Водночас сам Альтман готовий заснувати свій стартап, якщо повернутися в OpenAI все ж не вийде.

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The Verge пише, що всередині OpenAI зараз відбуваються якісь дуже серйозні зміни, оскільки ситуація не обмежується тільки несподіваним вчинком щодо Альтмана. Трохи раніше у відставку подав голова правління OpenAI Грег Брокман. Також з компанії пішов цілий ряд досвідчених фахівців, а запланований продаж частини акцій OpenAI "висить на волосині".

Одне з джерел Forbes додає, що Сем Альтман, скоріш за все, повернеться тільки в тому випадку, якщо в OpenAI погодяться на його умови. Таким чином, можна зробити висновок, що мова йде про боротьбу за владу всередині однієї з найперспективніших компаній 21 століття.

Компанія OpenAI є головним гравцем на ринку генеративних мовних моделей, а можливо і штучного інтелекту в цілому. Їх головне творіння – "розумний" чат-бот ChatGPT, який викликав справжній фурор в IT-спільноті.

Втім, цього літа була новина, що OpenAI нібито поставала перед фінансовими труднощами і тепер їй загрожує банкрутство вже через рік. Наразі OpenAI по суті "живе" завдяки фінансуванню від Microsoft у розмірі $10 млрд, а кількість користувачів ChatGPT стабільно зменшується.

Раніше цього місяця Ілон Маск анонсував запуск свого чат-бота, який повинен бути "як ChatGPT, тільки краще". Але він буде доступний лише для абонентів платного плану X Premium+.

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