Компанія нарешті переведе свої планшети на OLED-екрани, але зростуть і ціни.

2023-й став першим роком в історії iPad, коли Apple не випустила жодної нової моделі. Тож у 2024-му любителів планшетів чекає оновлення всіх "яблучних" моделей.

Про це розповів авторитетний Інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман. У 2024-му на ринку з'являться нові моделі iPad Pro, iPad Air, iPad mini і iPad – востаннє лінійка "яблучних" планшетів зустрічала нового члена ще в жовтні 2022 року.

Такий застій негативно вплинув на прибуток: за підсумками третього кварталу виручка від сегмента iPad знизилася в річному численні на 10%. Очікується, що прийдешній апдейт буде охоплювати останні досягнення в області процесорних технологій Apple, поліпшення дисплеїв і нові можливості по.

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Раніше Bloomberg повідомляв, що нові iPad Pro "струснуть" ринок планшетів, що знаходиться в глибокому занепаді. Якщо в останні 5 років компанія вносила безліч дрібних апгрейдів, то зараз вони готують абсолютно новий продукт.

Головною зміною стане перехід на OLED-дисплеї: вони більш чіткі і яскраві, а також точніше відтворюють кольори. Ще Apple поставить новітній процесор M3 і запропонує сховище до 4 ТБ. Але через ці поліпшення нові планшети будуть коштувати суттєво дорожче, ніж актуальні моделі.

ЗМІ припускали, що Apple оновить iPad, iPad mini та iPad Air у жовтні 2023 року разом із Mac, але цього так і не сталося. Тепер анонси очікуються навесні 2024 року.

У 2024 році більшість гаджетів Аpple чекає серйозний апгрейд

Ювілейні Apple Watch, вихід яких очікується восени 2024 року, повинні стати по-справжньому революційними смарт-годинниками. Вони отримають функції вимірювання артеріального тиску та визначення "апное сну", також згадується неінвазивний моніторинг рівня цукру в крові.

Також в 2024-му повинен з'явиться бюджетний ноутбук MacBook "для всіх". Такий "макбук" буде не дуже потужним, але його продуктивності вистачить більшості користувачів, а коштуватиме він дешевше Айфона.

Ну і не варто забувати про гарнітуру змішаної реальності Vision Pro, яка вийде на початку року. Девайс розроблявся в надрах компанії більше ніж 7 років і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

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