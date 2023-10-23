У найближчий тиждень налаштовуємося на анонс нових iMac і MacBook Pro.

Apple, судячи з усього, перенесла випуск нових iPad Air і iPad mini на весну 2024 – інсайдери обіцяли, що їх покажуть у жовтні. Однак компанія все ще не закінчила з цьогорічними анонсами.

Головний "яблучний" інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що Apple запланувала анонс нових продуктів в сімействі Mac на кінець жовтня – 30 або 31 числа.

У число новинок можуть увійти:

iMac 24";

MacBook Pro 13";

MacBook Pro 14" і 16".

Головною зміною у всіх моделях стануть нові процесори. У випадку з iMac – M3, а MacBook Pro – M3 Pro і M3 Max. Всі чипсети побудовані по передовому 3-нм техпроцесу TSMC.

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Також Гурман нагадав про плани Apple з випуску iMac з дисплеєм діагоналлю 32 дюймів, що відповідає розмірам Pro Display XDR. Однак уточнив, що покажуть його в кінці 2024 або початку 2025 року.

Купертинівці також розглядають перехід на OLED-дисплеї в "аакбуках", але чекати цього раніше 2026 року не варто. При цьому ранні витоки вказували на літо 2024 року.

Востаннє Apple оновлювала сімейство Mac у червні цього року – це був MacBook Air з дисплеєм 15 дюймів, вперше для цієї серії ноутбуків. У компанії називають ноутбук найтоншим серед 15-дюймових моделей, доступних на ринку.

А раніше на цьому тижні Apple представила свій новий гаджет – стилус Pencil з USB-C. Це найдоступніший стилус в асортименті компанії, але функціонал помітно урізали.

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