Шахраї масово надсилають користувачам спам-повідомлення, щоб вкрасти конфіденційні дані користувачів.

У патрульній поліції України попереджають про масове розповсюдження у "Фейсбук" шахрайських повідомлень на тему ДТП.

"Увага, фішинг: у "Фейсбук" шахраї масово відмічають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: "Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…", - повідомляє патрульна поліція України в Telegram.

Зазначається, що фішинг – це вид інтернет-шахрайства, який полягає в крадіжці конфіденційних даних користувачів мережі Інтернет. Найчастіше аферисти, які займаються фішингом, видають себе за банки чи інші установи, щоб змусити жертву заповнити фальшиву форму та отримати дані облікових записів.

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Щоб вберегти себе, потрібно:

у жодному разі не переходити за посиланням сумнівного типу. Якщо людина отримала таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження;

ніколи й нікому не повідомляти свої особисті та банківські дані;

для захисту інтернет-акаунтів варто використовувати складні паролі, які містять літери верхнього та нижнього регістру, цифри та символи. Не треба встановлювати однаковий пароль для декількох акаунтів. Крім того, рекомендується налаштувати двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість;

майте звичку перевіряти інформацію та користуватися офіційними джерелами;

забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування;

завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему.

У разі, якщо людина все ж потрапила на гачок шахраям необхідно не зволікаючи, телефонувати 102 або звернутися до кіберполіції.

Інтернет-шахрайство в Україні

Як повідомляв УНІАН, у червні в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України наголосили, що російські хакери продовжують полювати на персональні дані українців. Фішинг залишається улюбленою тактикою хакерів країни-агресора.

25 липня стало відомо, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA за останні 10 діб зафіксували вже третю кібератаку угрупування UAC-0006 з використанням листів на тему "рахунки / оплати". Відкриття користувачем таких файлів призведе до завантаження і запуску шкідливої програми SmokeLoader. Для масового розповсюдження електронних листів зловмисники використовують ботмережі в понад тисячу комп'ютерів.

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