Сервіс стане більш персоналізованим та "людяним".

Google готує масштабну перебудову своєї пошукової системи. Зокрема, в неї додадуть інструменти на базі штучного інтелекту, а сам сервіс стане більш персоналізованим і людяним.

Як випливає зі звіту видання The Washington Post, компанія хоче поступово відмовитися від класичного списку з 10 посилань в пошуковій видачі і зробити службу більш орієнтованою на кожну конкретну людину.

Крім того, у відповідь на запити користувачів система буде ще активніше пропонувати відеоролики з TikTok і пости з соціальних мереж. Таким чином пошуковий гігант хоче зберегти актуальність серед молоді, яка звикла отримувати інформацію саме в такому форматі.

Відео дня

Не обійдеться і без нейромереж. Google впровадить в пошук чат-бота – спілкування з ним буде більше схоже на діалог з людиною, кажуть співрозмовники видання. Цей проєкт отримав кодову назву Magi.

Очікується, що оновлений пошуковик на основі штучного інтелекту представлять на заході I/O 2023 в травні, а публічний запуск для частини користувачів з США відбудеться восени.

У Google паніка через ChatGPT

Модернізація свого пошукача стала пріоритетним завданням для Google після появи ChatGPT і запуску технології Bing AI від Microsoft. Чат-бот на базі мовної моделі GPT-4 від OpenAI залучив до конкурента Google мільйони користувачів.

У відповідь на ChatGPT Google представила свого чат-бота Bard, але здивувати не вийшло. ШІ компанії поки відстає від розробок OpenAI, а сервіс доступний лише обмеженому числу користувачів. І допускає помилки.

Як писало The New York Times, в березні Google з'ясувала, що Samsung планує змінити Google на Bing як пошукову систему за замовчуванням на своїх пристроях. Ця звістка "викликала паніку" в компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: