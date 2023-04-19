Ідея нового проєкту полягає в тому, взаємодія з пошукачем буде більше схоже на діалог з людиною.

Google "в паніці" намагається наситити свою пошукову систему функціями, заснованими на генеративному ШІ. Крім того, в компанії працюють над абсолютно новим пошукачем – спілкування з ним буде більше схоже на діалог з людиною. Про це йдеться у звіті видання The New York Times.

За даними журналістів, співробітники Google були в шоку, коли раніше в березні дізналися, що компанія Samsung планує змінити Google на Bing від Microsoft як пошукову систему за замовчуванням на своїх пристроях.

Крім репутаційних втрат, Google втрачають і в грошах: дохід за контрактом з Samsung приносить їй більше ніж $3 млрд на рік. Також в компанії побоюються, що незабаром від них піде і Apple, договір з якою коштує ще дорожче – $10 млрд щорічно.

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У Google створили спеціальну групу з інтеграції штучного інтелекту в пошуковик ще після перших новин про ChatGPT на початку 2023 року. Зараз компанія вливає найбільше сил саме в цей напрямок, але до лідерства в ньому далеко.

Очікується, що оновлений пошуковик на основі штучного інтелекту представлять на конференції I/O 2023 в травні цього року, а публічний запуск для частини користувачів з США відбудеться восени.

Google програє перегони чат-ботів

Конкуренти зі штучним інтелектом, наприклад оновлений Bing з вбудованим ChatGPT, швидко стають найсерйознішою загрозою пошуковому бізнесу Google за останні 25 років. З останнім оновленням Windows 11 оновлений пошуковик з вбудованим чат-ботом інтегрували прямо в панель завдань.

У відповідь на ChatGPT Google представила свого чат-бота Bard, але здивувати не вийшло. ШІ компанії поки відстає від розробок OpenAI, а сервіс доступний лише обмеженому числу користувачів. І допускає помилки.

Паралельно Ілон Маск заснував ще одну фірму – X.AI. Вона займеться розробками в області штучного інтелекту, в тому числі створенням аналога ChatGPT.

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