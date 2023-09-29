Користувачі зможуть ставити питання та сперечатися з ботами, генерувати стікери і картинки прямо всередині месенджера.

Творці WhatsApp оголосили про впровадження штучного інтелекту у свій месенджер. Це дозволить реалізувати в ньому низку унікальних можливостей, яких немає в подібних додатках для спілкування, у тому числі в Telegram.

На базі власного ШІ працюватимуть три функції. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Вбудований чат-бот, аналог ChatGPT. Користувач зможе ставити питання і давати завдання ШІ-асистену, а також влаштовувати дебати в групових чатах з "десятками унікальних персонажів", створеними ШІ.

Генератор фотореалістичних зображень, аналог Midjourney. Користувачеві досить набрати команду /imagine і додати короткий опис.

Генератор стікерів. Досить буде зайти в спеціальний розділ меню і ввести текстом то, який стікер ви хочете отримати.

Відео дня

Коли нейромережа та функції на її основі з'явиться в WhatsApp, неясно. Скоріш за все, нововведення спочатку з'явиться у бета-тестерів, після чого воно стане доступно всім користувачам.

Раніше в цьому місяці в WhatsApp додали одну з головних особливостей Telegram – канал. Нова фіча працює в 150 країнах по всьому світу, в тому числі в Україні.

Водночас, як повідомляв УНІАН, починаючи з наступного місяця WhatsApp перестане запускатися на смартфонах Android нижче 5.0. Незважаючи на те, що це досить старі пристрої, йдеться все одно про мільйон користувачів.

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