Поки що новвоведения є лише в бета-версії Windows 11, але стане доступною для всіх у найближчі місяці.

У застосунку "Фото" на Windows 11 з'явилася нова корисна функція, яка дозволяє за лічені секунди видалити дефекти або непотрібні об'єкти з фотографії. Вона називається Spot Fix або "Точкове виправлення".

Як передає портал The Verge, це відмінне рішення, коли потрібно видалити, наприклад, людину, яка випадково потрапила в кадр на задньому плані. Розмір інструменту також можна налаштувати: щоб виділяти об'єкти швидше або точніше.

Також в застосунку "Фотографії" для Windows 11 з'явився редактор слайд-шоу і зручна смуга прокрутки у вигляді таймлайна – так можна швидко перейти до знімків і роликам, знятим в певний час.

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Зараз нововведення є тільки в бета-версії Windows 11, але стануть доступні всім в найближчі місяці.

З одним з апдейтів в найближчі місяці в Windows 11 також змінять режим роботи кнопки Print Screen, яке було стандартним протягом 30 років. Тепер її натискання буде викликати додаток "Ножиці" (Snipping Tool), замість того, щоб автоматично скріншотити весь екран.

Нагадаємо, раніше Microsoft підтвердила, що компанія більше не буде оновлювати "десятку". Через це розробники рекомендують своїм користувачам перейти на Windows 11. Тих, хто продовжить "сидіти" на старій операційній системі, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

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