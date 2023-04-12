Тепер натискання клавіші Print Screen відкриває програму "Ножиці", замість того, щоб автоматично скріншотити весь екран.

Microsoft випустила свіжу тестову збірку Windows 11, в якій змінила комбінацію клавіш Windows, яка була стандартною протягом 30 років. Йдеться про Print Screen (PrtSc), яка дозволяла миттєво робити знімок екрана.

Тепер її натискання викликає новий додаток "Ножиці" (Snipping Tool), замість того, щоб автоматично скріншотити весь екран. Зміна поки актуальна для бета-версії операційної системи, повідомляє портал WindowsLatest.

Ця невелика зміна може суттєво вплинути на робочі звички багатьох користувачів. Водночас, нова схема роботи може виявитися більш зручною для тих, хто погано знайомий з операційною системою Windows. Для тих, кому дане нововведення не підійшло, його можна буде відключити в налаштуваннях, відновивши класичну поведінку Print Screen.

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Зауважимо, що останні роки Microsoft стала приділяти все більше уваги застосунку Snipping Tool. У порівнянні з клавішею Print Screen, цей інструмент є більш ефективним і повнофункціональним способом захоплення, збереження і редагування скріншотів. Крім того, в ньому є вбудована функція запису екрана.

Мабуть, єдиним недоліком "Ножиць" є час, необхідний для відкриття інструменту і вибору потрібної опції. У тих випадках, коли потрібно швидко зробити знімок екрана, натискання всього однієї клавіші може стати порятунком.

Нововведення має з'явитися в стабільній версії Windows 11 з виходом апдейта Windows 11 Moment 3. Імовірно, це станеться в травні-червні.

Нагадаємо, наприкінці лютого Microsoft представила перше в 2023 році оновлення для Windows 11. Основна нова фішка – оновлений пошуковик Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing.

Раніше УНІАН розповідав про спосіб встановити Windows 11 на старий пристрій, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Йдеться про полегшену версію ОС під назвою Tiny11, яка майже не витрачає оперативну пам'ять і займає вдвічі менше місця на диску, ніж зазвичай.

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