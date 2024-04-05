Пристрій мають представити вже наступного місяця.

Новий доступний смартфон від Google мають показати на початку травня, а в мережі вже розкрили ключові характеристики апарату та навіть його вартість. Очікується, що Pixel 8a покращиться відносно попередника майже в усьому і точно буде хітом 2024 року.

Гаджет отримає 6,1-дюймову панель з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, Важливо, що дисплей матиме підтримку частоти оновлення картинки до 120 Гц. Виходить, що в цьому параметрі недорогий телефон Google випереджає iPhone 15, екран якого працює в 60 Гц.

Також відомо, що Pixel 8a вийде з чипом Tensor G3, який встановлений у дорожчих Pixel 8 і Pixel 8 Pro. Характеристики камер порівняно з Pixel 7a не зміняться: це головний модуль на 64 Мп і надширік на 13 Мп, які у "сліпих" тестах камери обходить iPhone 15 Pro Max та інші флагмани. Крім стартової версії на 128 ГБайт також очікується модифікація з 256 ГБ пам'яті, а батарея виросте до 4500 мАг.

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Таким чином, порівняно з Pixel 7a новинка стане потужнішою, матиме більш високочастотний дисплей, більше пам'яті та батареї. Також смартфон напевно отримає 7-річну підтримку, як і Pixel 8. Тобто актуальним він буде до 2031 року.

Якщо вірити інформації джерела, Pixel 8a буде запущено в травні. Очікувана вартість смартфона – $500. Стільки ж коштував Pixel 7a на старті.

А восени Google оновить свою флагманську серію. За інформацією інсайдерів, цього року на нас чекають три різні моделі Pixel 9, включно з компактним "Пікселем" із телеобʼєктивом та іншими фішками флагмана.

Раніше популярний бенчмарк AnTuTu випустив свіжий рейтинг смартфонів у категорії "топ за свої гроші". Ці моделі у 2024 році пропонують максимум функціонала за адекватну ціну. У найдешевшій категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій – OnePlus 12.

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