З моменту запуску минулого тижня застосунок завантажило понад 30 000 людей.

З моменту запуску минулого тижня почав набирати популярність новий застосунок для обміну повідомленнями – Ghost. Його відмінною особливістю є підвищена конфіденційність та вбудований за замовчуванням популярний чат-бот ChatGPT.

В основі месенджера лежить так звана система "Протокол примари", яка використовує докази нульового знання на пристрої кінцевого користувача для забезпечення конфіденційності, пише TechCrunch.

У порівнянні з Telegram і WhatsApp, месенджер має ряд відмінних рис. Зокрема, повідомлення Guess Who ("Вгадай хто"), що приховують відправника повідомлення в груповому чаті, і ChatGPT – багатокористувацький чат-бот, з яким користувачі можуть спілкуватися і взаємодіяти в груповому чаті.

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Як кажуть розробники, ключова ідея при створенні Ghost полягала в тому, щоб "зробити щось, що було б цікаво використовувати, але при цьому поважало прагнення користувача до конфіденційності".

З мінусів месенджера можна виділити обмеження в 50 користувачів для одного групового чату. І той факт, що наразі Ghost поки доступний тільки в App Store.

Які месенджери зараз найпопулярніші в світі

Цього року Telegram вийшов на друге місце у світі за популярністю, обійшовши Facebook Messenger. На першому місці залишається WhatsApp, який постійно "підглядає" нові функції у телеграму.

C початку повномасштабної війни Telegram з його офіційними спільнотами став новою повсякденною звичкою для українців. За даними дослідження Kantar CMeter, якщо раніше середньостатистичний користувач приділяв месенджеру Дурова 5 хвилин в день, то сьогодні цей показник становить до 40 хвилин.

При цьому зауважимо, що технічно Telegram вважається захищеним месенджером, але його історія вказує на можливий контроль з боку ФСБ РФ. Раніше видання Wired опублікувало великий матеріал про вразливості в месенджері Павла Дурова. Так, попри його обіцянки не співпрацювати з урядом РФ, Дуров все ж міг піти на компроміси з Кремлем, щоб зберегти 7% російської аудиторії телеграму.

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