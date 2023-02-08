Технічно Telegram вважається захищеним месенджером, але розслідування вказує, що стеження за користувачами месенджера можна організувати за допомогою звичайних API-інструментів.

В надпопулярному месенджері Telegram є штатні інструменти, які при належному підході дозволяють стежити за будь-якими діями користувача. Ба більше, так звані "секретні чати" теж не так вже й безпечні, оскільки російські спецслужби навчилися читати і їх.

Видання Wired опублікувало великий матеріал про вразливості в месенджері Павла Дурова, і як путінському режиму вдається бути завжди на крок попереду російських активістів завдяки йому.

Автор матеріалу стверджує, що російській владі навіть не потрібно співпрацювати з Telegram, аби стежити за тими чи іншими користувачами. Річ у тім, що стеження за користувачами "Телеграма" можна організувати за допомогою звичайних API-інструментів месенджера. Як правило, їх використовують сторонні розробники для створення ботів, збору даних або проведення досліджень.

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Однак у випадку з Telegram API дозволяє архівувати "майже весь" месенджер – включаючи невеликі канали та публічні групи. Після цього, знаючи телефон користувача, можна легко отримати всі повідомлення, які він відправляв в будь-яку публічну групу або канал.

За словами творця захищеного месенджера Signal, навіть WhatsApp і Facebook забезпечують конфіденційність краще, ніж Telegram.

Протягом багатьох років Дуров рекламував відкритий API свого месенджера як "емблему прихильності до прозорості", дозволяючи будь-кому перевіряти вихідний код Telegram або створювати автоматичних ботів, які можуть, серед іншого, транслювати новини, обробляти платежі або передавати команди в будь-який підключений до інтернету девайс.

Але це також робить Telegram потенційно потужним інструментом для масового спостереження. OSINT-фахівці можуть створювати "армію ботів", щоб відстежувати користувачів "Телеграма" за ім'ям, підпискам і публічним групам. Все це дозволяє отримати докладний портрет тієї чи іншої людини, просто ввівши його Telegram ID.

Також у матеріалі говориться, що російські спецслужби, схоже, навчилися читати навіть зашифровані чати. Сам месенджер стверджує, що його функція "секретних чатів" із наскрізним шифруванням (повідомлення, які не можна пересилати) "безпечна до тих пір, поки ваш пристрій знаходиться в безпеці у вашій кишені".

Так, кілька опозиційних активістів розповіли Wired, що бачили, що їх повідомлення в закритих чатах позначалися як прочитані – хоча вони точно знали, що одержувач їх не читав. Також згадується історія, коли російські силовики прийшли з обшуками до журналістів і адміністраторів телеграм-каналів і прямо перед обшуком читали всі їхні повідомлення друзям в реальному часі.

Представник "Телеграма", відповідаючи на запит журналістів, заявив, що компанія ніколи не передавала дані користувачів ФСБ або Кремлю. При цьому сам Дуров відмовився розмовляти з Wired.

Георгій Лобушкін, "давній соратник" підприємця, пояснив журналістам, що хоч російський ринок і важливий для Telegram,"Дуров швидше відмовиться від нього, ніж почне співпрацювати з владою". Втім, це цілком може бути" блефом", враховуючи величезний відсоток користувачів платформи, який припадає на РФ.

Як УНІАН писав раніше, Росія з початку 2023 року значно обмежила функціонал Telegram – месенджер потрапив в особливий список. Ряду організацій в Росії буде заборонено використовувати Telegram для передачі платіжних документів і персональних даних при наданні послуг.

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