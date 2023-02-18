На цей момент чат-бот знаходиться в стадії тестування, тому у нього є ряд обмежень, які варто враховувати при спілкуванні з ним.

Новітній "революційний" чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, що викликав неабиякий ажіотаж у світі хай-тек, тепер офіційно доступний в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ChatGPT був заблокований для українців з моменту свого запуску в листопаді 2022 року. Творці пояснювали це тим, що зробили це, аби "не порушити світові санкції через анексію ОРДЛО і Криму в 2014 році". Наразі обмеження продовжать діяти на окупованих територіях України.

Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, в яких заблокований ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували його для антиукраїнської пропаганди – написав міністр.

Також Федоров додав, що ChatGPT прекрасно "розуміє" українську мову і так само вміло нею володіє, "на відміну від росіян". На момент запуску у бота були відчутні проблеми з українською: неправильне вживання слів і відмінків, помилки та інші неточності – зараз вони трапляються набагато рідше.

Що таке ChatGPT і на що він здатний

ChatGPT – це чат-бот, який, здається, здатний майже на все. Сервіс за допомогою нейромережі може вести усвідомлений діалог, відповідати на складні питання, писати дипломи, програмувати та багато іншого.

На відміну від класичних пошукових систем, він не має заготовлених шаблонів, але навчений давати осмислені відповіді "на льоту". ChatGPT навчали за допомогою масиву текстів з Інтернету та системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною. Потім нейромережу перенавчали кілька разів, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх більш точними та коректними.

Як користуватися чат-ботом

Зайти на сайт OpenAI й зареєструватися.

Після авторизації користувач потрапить в чат – в нього потрібно ввести запит.

На цей момент чат-бот знаходиться в стадії тестування, тому у нього є ряд обмежень, які варто враховувати при спілкуванні з ним. Наприклад, ChatGPT нічого не знає про світ після 2021 року і може уникати питань про актуальні події через "обмежену базу знань".

Нагадаємо, раніше Microsoft представила оновлений пошуковик Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT, який відразу видає відповіді природною мовою. Самому переходити за посиланнями й збирати потрібну інформацію з різних сайтів більше не доведеться.

Також УНІАН повідомляв, що глава компанії Nvidia назвав ChatGPT одним з найбільших досягнень в області обчислень, доступних кожному. Він порівняв ваговитість чат-бота з появою веб-браузерів або моментом, коли вийшов перший iPhone.

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