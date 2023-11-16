Новинка буде побудована на базі нової архітектури Blackwell, отримає 384-бітну шину і пам'ять GDDR7.

NVIDIA на початку 2024 року оновить лінійку відеокарт GeForce RTX 40 моделями Super, а свіжі витоки вже проливають світло на наступне покоління GeForce RTX 50хх, яке планується запустити лише в 2025 році.

Відомий інсайдер під ніком kopite7kimi підтвердив, що відеокарти NVIDIA наступного покоління будуть побудовані на базі нової архітектури Blackwell, а найтоповішу модель (імовірно, RTX 5090) оснастять відеопам'яттю GDDR7.

У порівнянні з GDDR6 і GDDR6X новий стандарт пам'яті отримає більш високу ємність, а швидкість передачі даних досягне 32 Гбіт/с. Обсяг відеопам'яті умовної RTX 5090 поки невідомий, проте є інформація, що карта буде оснащена 384-бітною шиною. Схоже, що 512-бітної версії поки не буде, або її тримають в запасі для ще більш преміального варіанту.

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Редактори Wccftech приводять загальну пропускну здатність при різних конфігураціях шини:

512 Гбіт/с — для 128-бітної шини;

768 Гбіт/с — для 192-бітної шини;

1024 Гбіт/с — для 256-бітної шини;

1280 Гбіт/с — для 320-бітної шини;

1536 Гбіт/с — для 384-бітної шини;

2048 Гбіт/с — для 512-бітної шини.

Стверджується, що шина на 384 біти припускає, що геймери отримають 24 або 36 гігабайтів відеопам'яті GDDR7. При цьому майбутня флагманська карта матиме пропускну здатність до 1,5 ТБ/с, що і без 512-бітної шини в 1.5 рази більше, ніж у RTX 4090.

Як УНІАН повідомляв, в рамках серії Super очікується анонс трьох моделей: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super, RTX 4080 Super. Вони будуть мати вищу продуктивність, що дозволить розв'язати проблему обмеженого обсягу VRAM і високих цін на поточну лінійку.

Також є інформація, що Nvidia готує "урізану" GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті (проти 8 ГБ у звичайної), а також "урізану" RTX 4070 з пам'яттю GDDR6 замість більш швидкої GDDR6X. Вони теж дебютують на початку 2024 року.

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