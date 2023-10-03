Першими оновляться смартфони Google, а пізніше інші виробники адаптують й випустять Android 14 для своїх пристроїв.

Компанія Google оновить перші сумісні смартфони на Android 14 вже завтра. Про це пише портал GSM Arena, посилаючись на канадського роздрібного продавця Telus. Таким чином, нова мобільна ОС дебютує разом із лінійкою Google Pixel 8.

Згідно з інформацією, Android 14 отримає всі пристрої Google Pixel, починаючи з Pixel 4a. Показово, що раніше вважалося, що Pixel 4a наступну версію точно Android не отримає.

Традиційно першими нові версії операційки Android отримують пристрої Google. Інші смартфони отримають апдейт через кілька тижнів або навіть місяців після Google. До них відносяться майже всі флагмани останніх 2-3 років і смартфони-"середняки".

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З бюджетними пристроями все складніше – деяким прийде оновлення тільки в середині 2024-го.

Що нового принесе Android 14

Одне з найбільших очікувань, пов'язаних з Android 14, полягає в тому, що в ній з'явиться супутниковий зв'язок. Аналогічне нововведення в свої смартфони ще минулої осені впровадила Apple, однак воно працює лише в декількох країнах.

Згідно з інформацією від джерел, супутникова служба на Android буде доступна в більш ніж в 150 країнах. Однак є одне "але" – актуальні телефони не оснащені необхідним обладнанням, тому, щоб оцінити цю фічу, доведеться оновити свій девайс.

Ще з цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

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