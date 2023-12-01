Месенджер Цукерберга стане трішки надійніше.

У найпопулярнішому месенджері в світі – WhatsApp – з'явилася нова опція, яка дозволяє обмежувати доступ до особливо важливих переписок спеціальними паролями. З нею месенджер Цукерберга стане трішки надійніше.

Функція "Закриття чатів" була доступна з травня 2023, а тепер до неї доєднались "секретні коди". Вони забезпечують ще один рівень захисту на випадок, якщо хтось отримає доступ до вашого телефону або ви використовуєте пристрій разом з кимось іншим.

Як відзначають розробники, секретний код – це унікальний пароль. Він відрізняється від того, який використовується для розблокування смартфона, і забезпечує закритим чатам додатковий захист.

Відео дня

Як показано на наданому прикладі, для створення секретного коду можна використовувати букви, цифри, спеціальні символи. Підійдуть навіть емодзі.

У WhatsApp відзначають, що користувачі також можуть приховати папку "Закриті чати" із загального списку: вона буде видна тільки після введення секретного коду в рядку пошуку. Якщо ви не хочете приховувати переписку, їх можна залишити в загальному списку чатів.

А для того, щоб перемістити новий чат в категорію закритих, досить просто натиснути на нього і утримувати. Відкривати налаштування чату більше не обов'язково.

Нова функція поступово з'являється у частини користувачів і стане доступна для всіх найближчими днями.

Раніше WhatsApp на прохання користувачів повернув стару, але популярну функцію. Йдеться про можливість відправки "одноразових" фото і відео, яку прибрали більше як рік тому.

Вас також можуть зацікавити новини: