Зображення змінюється в режимі реального часу прямо в міру того, як ви додаєте більше деталей про те, що хочете створити.

У месенджері WhatsApp з'явився вбудований ШІ-генератор, який створює картинки на ходу – зображення змінюється в режимі реального часу в міру того, як ви додаєте більше деталей про те, що ви хочете створити.

У прикладі, наданому розробниками, користувач складає запит: "Кучерява дівчина летить на драконі" (Imagine curly girl flying a dragon). З кожним написаним словом ШІ додає нові деталі в зображення, що генерується.

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У компанії кажуть, що її мовна модель Llama 3, на якій побудований ШІ-генератор, здатна створювати "чіткіші та якісніші" зображення і краще відображати текст. Користувачі також можуть попросити Meta AI анімувати будь-які надані ними зображення, що дасть змогу перетворити їх на GIF-файл і поділитися з друзями.

Наразі функція ШІ-генерація зображень тестується у США, а реліз для всіх обіцяють пізніше. А згодом вона з'явиться у всіх додатках Meta, включно з Instagram, Facebook і Messenger.

Раніше у WhatsApp з'явилися довгоочікувані фільтри для впорядкування чатів. Пізніше обіцяють додати ще кілька функцій: розшифровка голосових повідомлень (у Telegram вона платна), швидкий обмін файлами з людьми поблизу та підтримка анімованих наліпок.

Водночас УНІАН зібрав 5 найкращих сервісів для генерації зображень за текстом. Створюємо фотореалістичні зображення, круті арти і веселі принти без знання графічних редакторів, витративши на це кілька хвилин.

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