Тепер для роботи WhatsApp буде необхідна Android 5.0 2014 року і більш пізні версії ОС.

WhatsApp часто отримує нові оновлення та нововведення, через що старі смартфони "не встигають" за ними. Розробники месенджера попередили, що з прийдешнім апдейтом мобільний застосунок припинить підтримку Android 4.4 KitKat, що вийшла в 2013 році.

Як пише профільний ресурс WABetaInfo, тепер для роботи WhatsApp буде необхідна Android 5.0 2014 року і більш пізні версії ОС.

Зазначається, що таке рішення дозволить розробникам зосередитися на впровадженні і розвитку нових функцій для більшості користувачів більш пізніх версій ОС Аndroid.

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Попри те, що версії Android 4.4 KitKat вже майже 10 років, вона досі встановлена як мінімум на 0,7% Android-пристроїв по всьому світу. Тобто тисячам або навіть сотням тисяч застарілих гаджетів загрожує втрата доступу до WhatsApp. Передбачається, що це відбудеться найближчим часом, тобто в кінці квітня або на початку травня.

До речі, поточна доступна для всіх користувачів версія WhatsApp вимагає пристрою з операційною системою Android 4.1 Jelly Bean (версія ОС 2012 року) і новіше. Користувачам застарілих апаратів пропонують змінити пристрій на підтримуваний.

Що нового з'явилося в WhatsApp в 2023 році

У січні в WhatsApp з'явилася можливість відправки повідомлень самому собі в спеціальний чат. Нововведення працює за аналогом "Збереженого" з Telegram і стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища.

А з найближчим оновленням у WhatsApp нарешті впровадять функцію редагування повідомлень і оновлять інтерфейс додатка для Android. А ще оновлений месенджер можна буде використовувати відразу на декількох гаджетах одночасно.

Якщо ви сидите на WhatsApp з ПК, минулого місяця вийшов новий додаток для Windows. Подія помітна, адже він не так часто оновлюється, на відміну від мобільних версій. Фактично, це абсолютно новий додаток – він був переписаний майже з нуля.

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