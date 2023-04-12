Нову версію WhatsApp можна використовувати на чотирьох мобільних гаджетах одночасно

У WhatsApp з'явилася можливість увійти в акаунт на різних пристроях одночасно. Щоправда, поки в бета-версії додатка для Android, але скоро ця можливість стане доступна і для всіх.

Як повідомляє профільний ресурс WABetaInfo, в поточній беті один обліковий запис можна використовувати на чотирьох мобільних гаджетах одночасно. Листування і повідомлення автоматично синхронізуються між підключеними пристроями – як в Telegram.

Щоб скористатися новою функцією, необхідно встановити останню бета-версію WhatsApp і вибрати пункт "Прив'язати пристрій" на екрані реєстрації. Далі в розділі налаштувань на основному апараті потрібно перейти на вкладку "Пов'язані пристрої", і просканувати основним смартфоном QR-код з додаткового.

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Поки невідомо, коли ця функція з'явиться в стабільній версії WhatsApp, але бета додатки публічна, тому довго чекати напевно не доведеться.

Що ще нового в WhatsApp

Творці WhatsApp з найближчим апдейтом оновлять інтерфейс додатка для Android. Головною зміною стане нове розташування панелі вкладок – її перемістять з верхньої частини в нижню, як на iPhone.

Також WhatsApp скоро нарешті впровадить функцію редагування повідомлень. Працювати ця опція буде так само як і в інших месенджерах, проте буде тимчасове вікно (15 хвилин), протягом якого користувачі зможуть редагувати свої повідомлення.

А минулого місяця творці WhatsApp випустили новий застосунок для Windows. Подія помітна, адже він не так часто оновлюється, на відміну від мобільних версій. Фактично, це абсолютно новий застосунок – він був переписаний майже з нуля.

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