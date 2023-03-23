Він працює швидше, вимагає менше ресурсів і підтримує групові дзвінки.

Для Windows тепер доступно новий додаток WhatsApp. Подія знакова, адже він не так часто оновлюється, на відміну від мобільних версій. Фактично, це абсолютно новий додаток – він був переписаний майже з нуля.

Інтерфейс WhatsApp майже не змінився, але додаток тепер працює в рази швидше, вимагає менше ресурсів і підтримує групові відео (до 8) і аудіодзвінки (до 32 учасників).

Серед інших нововведень в десктопному WhatsApp – поліпшена синхронізація між пристроями, попередній перегляд посилань і наскрізне шифрування повідомлень, завдяки якому хакери не зможуть прочитати листування та переглянути файли, навіть якщо їм вдасться перехопити трафік.

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Завантажити оновлений WhatsApp для Windows можна з магазину Microsoft Store.

Що ще нового в WhatsApp

На початку цього року на WhatsApp з'явилася можливість відправки повідомлень самому собі. Нововведення працює за аналогом "Збереженого" в телеграмі стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища.

До цього в месенджер також додали "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

А ще раніше в WhatsApp нарешті з'явилася можливість повністю приховати свій онлайн-статус. Для цього, перейдіть в меню "Налаштування → Акаунт → Конфіденційність → Час останнього відвідування і статус в мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.

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