Очікується, що Windows 12 буде дуже схожа на macOS від Apple.

Microsoft вже підтвердила, що у 2024 році на нас чекає велике оновлення Windows з упором на штучний інтелект (ШІ). Джерела стверджують, що нова операційна система стане по-справжньому "революційною", а в мережі з'являються концепти дизайну.

Дизайнер з YouTube-каналу AR 4789 підготував своє бачення наступного покоління Windows. У відео, яке за декілька днів набрало майже 100 тис. переглядів, він виділив низку важливих особливостей в дизайні ОС.

Насамперед на нас чекає найбільше візуальне оновлення системи за довгий час з мінімалістичним дизайном, інтуїтивною навігацією і красивими візуальними ефектами. Як видно, меню "Пуск" спрощено – тепер воно запускається з невеликого меню головної кнопки внизу.

Панель завдань знаходиться зверху, а її вміст, за задумом, налаштовується користувачами самостійно відповідно до актуальних потреб та інтересів. Водночас за створення шпалер для робочого столу в Windows 12 відповідатимуть алгоритми штучного інтелекту.

Подивитися відео повністю можна нижче:

Очікується, що 2024 рік запам'ятається бурхливим розвитком галузі комп'ютерів з ШІ. І головною причиною зростання цієї галузі стане вихід нової операційки Windows 12.

Ключовою особливістю нової Windows стане ще більш щільна інтеграція з ШІ. Зараз Microsoft активно додає функції на базі ШІ у всі свої продукти. Також є інформація, що окрім звичайної версії вийде і полегшена для пристроїв зі слабким "залізом". Очевидно, вона стане своєрідною відповіддю Chrome OS.

Як УНІАН вже повідомляв, актуальній Windows 11 так не вдалося домогтися "народної" любові. Після двох років зі свого релізу ця ОС встановлена всього на 25% пристроях. І це навіть попри те, що Microsoft вже давно оголосила про припинення випуску контентних оновлень для "десятки".

Вас також можуть зацікавити новини: