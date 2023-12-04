Windows 11 вийшла більш як два роки тому, але змогла завоювати у нас тільки 14% частки ринку.

Аналітики з компанії StatCounter опублікували щомісячний звіт, в якому названа поширеність різних версій операційної системи Windows станом на кінець 2023 року.

Через більш ніж два роки після релізу частка Windows 11 серед операційних систем Microsoft становить всього 26,6% – за останній місяць її популярність зросла на пару відсотків. Проте, як випливає зі звіту, їй ще далеко до лідера в особі Windows 10.

Частка "десятки" у 2023 році становить 68%. Користувачі не поспішають оновлювати свої системи до Windows 11, навіть незважаючи на те, що старіша ОС більше не отримуватиме контентних оновлень – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Також на горизонті вже маячити Windows 12.

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Що стосується України, то у нас поширення Windows 11 відбувається ще повільніше. Вона встановлена тільки на 14% комп'ютерах, в той час, як старенька Windows 7 використовується на 6,3% пристроїв.

Водночас ринкова частка Windows 10 серед українських користувачів становить аж 77%.

При цьому дані Statcounter відрізняються від останніх результатів компанії Lansweeper, опубліковані на початку жовтня. За підрахунками Lansweeper, Windows 11 встановлена всього на 9% комп'ютерах. Така різниця пов'язана з методами збору даних, які у Lansweeper і Statcounter розрізняються.

Фахівці впевнені, що головною причиною повільного зростання популярності "одинадцятки" стали завищені системні вимоги. Багато комп'ютерів, особливо в корпоративному секторі, банально не оснащено відповідними характеристиками для апгрейда на нову ОС від Microsoft.

Як повідомляв УНІАН, Windows 12 з ШІ функціями вийде вже в червні 2024 року. Майбутній рік запам'ятається бурхливим розвитком галузі комп'ютерів зі штучним інтелектом. І головною причиною зростання цієї галузі стане вихід нової операційки Microsoft.

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